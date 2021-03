Cartaz do Portal dos Procurados Divulgação

Publicado 17/03/2021 22:09

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Analise (SIA), em ação conjunta com a 22ª DP (Penha), prenderam, nesta quarta-feira (17), dois integrantes de uma quadrilha de roubo a residências na Zona Norte do Rio. Rodrigo Afonso Rodrigues Dias, o Zé, de 35 anos, e Walace David da Silva, o W, de 36 anos, foram encontrados após informações do Disque Denúncia.

Segundo a investigação, ambos possuem mandados de prisão por roubo majorado. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha) e os criminosos ficaram à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099 (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.