A PM apreendeu com o acusado um simulacro de arma de fogo - Divulgação

A PM apreendeu com o acusado um simulacro de arma de fogoDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:33

Um homem foipor Policiais Militares do, em São João de Meriti , após roubar clientes de umano Centro da cidade. Segundo os agentes, até a chegada da equipe, populares cercaram e imobilizaram o indivíduo dentro do estabelecimento. Umfoi apreendido pela PM.Ainda segundo o Batalhão, o fato foi conduzido até a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência e, além do simulacro, a carteira com documentos da vítima e um aparelho celular foram encontrados.