A promoção vai até o dia 20 de junho e o sorteio será realizado no dia 26 pela Loteria Federal - Divulgação

A promoção vai até o dia 20 de junho e o sorteio será realizado no dia 26 pela Loteria FederalDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:58

Dia dos Namorados, o Shopping Grande Rio, emcarro Renault Kwid 0Km. Além disso, as vendas das lojas, ponto alto neste período, estão ganhando um reforço nas plataformas digitais para que o consumidor se sinta mais segura neste período de pandemia.

Neste, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti , celebra a importância do amor com a campanha “Sorte de quem ama”, que ofertará aos clientes do shopping o prêmio de umRenault Kwid 0Km. Além disso, as vendas das lojas, ponto alto neste período, estão ganhando um reforço nas plataformas digitais para que o consumidor se sinta mais segura neste período de pandemia.

A cada R$ 100,00 em compras, os clientes ganham um número da sorte para participar da promoção. Os consumidores deverão se inscrever pelo site do shopping e registrar as notas fiscais. Caso seja necessário, promotoras estarão pelo shopping para ajudar quem tiver dúvidas.



Publicidade

Ainda segundo o empreendimento, as compras realizadas de terça a quinta valem cupons em dobro e doando 1kg de alimento não perecível, o participante ganha um número da sorte extra. As doações serão entregues para a Instituição Francisca Nubiana, que fica localizada próxima ao shopping. A promoção vai até o dia 20 de junho e o sorteio será realizado no dia 26 pela Loteria Federal.



Compras



Publicidade

Com conteúdos especiais para a data e sugestões de presentes com possibilidade de compra online ou de forma presencia, o shopping do coração da Baixada convidou as influenciadoras Bruna Lucena @brunalucenap e Milena Lana @milenalana para dar dicas ao público. O empreendimento também instalou um tapume interativo e romântico, próximo à Praça de Alimentação, convidando os clientes a postarem fotos em suas redes sociais usando a #shopgrio.



A head de marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer explica que além da compra nas lojas físicas, o cliente tem uma experiência de consumo digital completa: “Começa com a compra online conversando diretamente com as lojas através de WhatsApp, por exemplo, e termina com a possibilidade de retirada do produto através de armários inteligentes, drive-thru ou até mesmo o delivery tradicional”.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti, Baixada Fluminense.