Meriti vacina contra a Covid-19 pessoas de 57, 56 e 55 anos nesta semanaDivulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:13

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o calendário de vacinação contra a covid-19 para os próximos dias, referente à aplicação da primeira e da segunda dose. A pasta reforçou que está suspensa, temporariamente, a aplicação da segunda dose de Coronavac, devido ao não recebimento de novas remessas do imunizante por parte do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o calendário decontra apara os próximos dias, referente à aplicação da primeira e da segunda dose. A pasta reforçou que está suspensa, temporariamente, a aplicação da segunda dose de Coronavac, devido ao não recebimento de novas remessas do imunizante por parte do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, todas as regras para o município também aplicam-se às pessoas com deficiência física permanente (a partir dos 18 anos) e às pessoas com Síndrome de Down (a partir dos 18 anos).



Para receber o imunizante em Meriti, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS.



Confira o calendário de vacinação:



Quarta-feira, 9/6



HOMENS - MANHÃ (8h às 12h)

A partir dos 57 anos sem comorbidade

A partir dos 35 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 29 anos



MULHER - TARDE (12h às 15h)

A partir dos 57 anos sem comorbidade

A partir dos 35 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 29 anos



Quinta-feira, 10/6



HOMENS - MANHÃ (8h às 12h)

A partir dos 56 anos sem comorbidade

A partir dos 34 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 28 anos



MULHER - TARDE (12h às 15h)

A partir dos 56 anos sem comorbidade

A partir dos 34 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 28 anos



Sexta-feira, 11/6



HOMENS - MANHÃ (8h às 12h)

A partir dos 55 anos sem comorbidade

A partir dos 33 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 27 anos



MULHER - TARDE (12h às 15h)

A partir dos 55 anos sem comorbidade

A partir dos 33 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 27 anos



Sábado, 12/6

REPESCAGEM DA SEMANA: HOMENS e MULHERES (Das 8h às 12h)

A partir dos 55 anos sem comorbidade

A partir dos 33 anos com comorbidade

Profissionais da saúde a partir dos 27 anos



Domingo, 13/6 - Não haverá vacinação.



Veja os postos:

O atendimento de segunda a sexta-feira ocorre em seis pontos de vacinação, das 8h às 15h, confira:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti







