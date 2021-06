Léo Vieira foi vereador em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Deputado Estadual - Divulgação

Léo Vieira foi vereador em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Deputado EstadualDivulgação

Publicado 09/06/2021 18:23

O deputado estadual Léo Vieira (PSC) foi nomeado pelo governador Cláudio Castro (PL) como o novo Secretário de Estado de Trabalho e Renda, pasta antigamente ocupada pelo capitão Paulo César Teixeira da Silva. Outros dois secretários foram anunciados nesta quarta-feira (9): Vinicius Farah (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais) e Matheus Quintal (Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos). Os nomeados substituem, respectivamente, Leonardo Soares e Bruno Dauaire.



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, comandada por Léo Vieira, é o órgão do governo que tem como finalidade propor e executar políticas públicas estaduais de trabalho e renda, de forma articulada com os demais setores da administração pública do Estado.



Funcionam dentro da pasta algumas ações e programas como a Casa do Trabalhador, o EDITE (Estação Digital do Trabalho e Emprego), o Geração Futuro (iniciativa de fomento à empregabilidade), o Geração Prateada (política pública voltada para idosos), o NEAD (Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente), o SINE (Sistema Nacional de Emprego), o CEES/RJ (Conselho Estadual de Economia Solidária) e o CETER/RJ (Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda).



“Agradeço a confiança e o carinho do governador. Sei do enorme desafio que terei pela frente, mas estou preparador para enfrentá-lo. Vivemos uma pandemia de saúde e, se Deus quiser, sairemos dela vacinando toda as pessoas. Mas também vivemos uma grave crise de emprego. Diariamente, centenas de pessoas me procuram para falar das dificuldades em conseguir um trabalho digno. Portanto, enxergo este convite, principalmente, como uma missão para abrir novas frentes de emprego no Estado do Rio”, disse Léo Vieira.

Perfil



Ex-vereador, eleito em 2016, Léo Vieira se candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 e foi eleito. Na Alerj, presidiu a Comissão de Esporte e Lazer e ocupou a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, tendo conseguido levar para a cidade de São João de Meriti o programa Segurança Presente. Ex-vereador, eleito em 2016, Léo Vieira se candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 e foi eleito. Na Alerj, presidiu a Comissão de Esporte e Lazer e ocupou a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, tendo conseguido levar para a cidade de São João de Meriti o programa Segurança Presente.

