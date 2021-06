O homem foi preso e enfrenta acusações de agressão grave contra um policial, um bombeiro e um paramédico, além de direção imprudente e resistência à prisão - Indian County Sheriff

Por iG Último Segundo

Publicado 07/06/2021 15:03

Rio - Um homem arremessou um bebê de dois meses em um xerife da Flórida, nos Estados Unidos, após uma perseguição de 40 minutos em alta velocidade com a criança no carro. O suspeito é acusado de abuso infantil. As informações são do jornal NY Post .



A situação ocorreu no último dia 26. "Você não pode jogar um bebê em nós e esperar que tratemos você com luvas de pelica", disse o xerife Eric Flowers em um comunicado à imprensa na última sexta-feira (4).



Uma parte do vídeo da perseguição foi publicada pelo xerife nas redes sociais e, ao fim, é possível ver John Henry James III, de 36 anos, se debatendo enquanto os policiais tentam o algemar e seguram o bebê. Assista:



"Eu vi algumas coisas malucas, mas isso definitivamente está lá no topo", disse o policial Jacob Curby, que pegou o bebê durante a fuga, à rede C BS News. "Não pude perseguí-lo, enfrentá-lo ou fazer muita coisa, porque ele estava com um bebê", acrescentou Curby.



"Ele apenas se virou, sem consideração, nem um pouco abalado, e jogou para cima de mim este bebê de dois meses a cerca de 2 metros de distância", relatou.



Após ter sido pego, o acusado foi encaminhado ao hospital por se queixar de não conseguir respirar, mas os policiais disseram que ele continuou tentando resistir enquanto era colocado na maca.

O homem foi preso e enfrenta acusações de agressão grave contra um policial, um bombeiro e um paramédico, além de direção imprudente e resistência à prisão.