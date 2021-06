Menina de apenas três meses foi atacada por um cachorro e morreu após receber os primeiros socorros - Reprodução

Menina de apenas três meses foi atacada por um cachorro e morreu após receber os primeiros socorrosReprodução

Por iG

Publicado 07/06/2021 14:48

Na manhã desta segunda-feira, 7, uma bebê de três meses de idade foi brutalmente assassinada por um cachorro no vilarejo de Clashmore, Waterford, na Irlanda. A criança estava dormindo em seu quarto quando o cão a surpreendeu e fez o ataque.



Após a fuga do animal, a menina foi levada ao Hospital Universitário de Cork, próximo do local do acidente. Mesmo com muitos ferimentos, o bebê chegou com vida e os primeiros socorros foram prestados.

Fr Milo Guiry, administrador do condado de Clashmore, declarou que a criança era apenas "um bebê muito, muito jovem. Isso é terrível, é muito triste. Oferecemos nossos sentimentos e suporte à família nesse terrível momento enfrentado por eles."

As três horas da tarde, no horário local, a criança não resistiu e faleceu. A polícia está realizando as investigações para identificar as condições do acidente.