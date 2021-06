Mãe tentou se passar pela filha de 13 anos em escola dos Estados Unidos - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:45 | Atualizado 07/06/2021 12:54

Uma mulher de 30 anos, moradora do condado de El Paso, no Texas, nos Estados Unidos, foi presa na última sexta-feira (4), sob a acusação de invasão criminosa e adulteração de registros do governo depois de se passar pela filha, de 13 anos, em uma escola pública. As informações foram apuradas pelo portal UOL.

A norte-americana Casey Garcia se vestiu como sua filha adolescente, utilizando uma blusa de um filme de heróis, um capuz, óculos e uma máscara facial preta. Segundo a reportagem, o objetivo da mulher era provar que o sistema de ensino apresentava um cenário inseguro a ponto de não perceber que a verdadeira estudante não estava presente.

Em um vídeo publicado no Youtube, Casey aparece filmando toda a ação com o seu celular. Ela caminha pelos corredores da instituição e chega a ser advertida por um professor por conta do uso do aparelho. Mas depois senta-se em uma cadeira, já na classe, onde encontra-se fazendo as atividades. "A escola estava tão preocupada com o fato de meu telefone estar desligado que eles nem prestaram atenção em quem eu era", afirma a mãe.

"Isso é sobre nossos filhos e a segurança deles. Estou tentando evitar outro tiroteio em massa", relata. A mulher relembra um atentado que ocorreu em um colégio do Tennessee (EUA), em abril passado. Na gravação, ela também conta que uma aluna a descobriu durante a última aula, porém, nenhum professor notou a farsa.

Casey foi autuada pelas acusações referentes ao vídeo e por uma infração de trânsito, não detalhada pelas autoridades. Ela apenas voltará a liberdade mediante pagamento de fiança no valor de US$ 8 mil - aproximadamente R$ 40 mil.