Leão morre após ser diagnosticado com coronavírus - Reprodução

Leão morre após ser diagnosticado com coronavírusReprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 07/06/2021 09:29

Um leão de nove anos de idade morreu de covid-19 na última sexta-feira (04), em um zoológico na Índia. Além do óbito do animal, outros oito felinos também foram diagnosticados com o novo coronavírus no local. As informações são da agência Reuters.



No início da última semana, o local observou que os animais apresentaram "secreções nasais" e realizaram os testes pra covid-19 . Após o teste positivo, os leões foram quarentenados e medicados.



Publicidade

O zoológico informou que "todos os tratadores e ajudantes desses biotérios são vacinados contra a covid-19. Os kits de EPI são obrigatórios para os tratadores, médicos veterinários e equipe de campo que visitam a área".

Além dos leões, há preocupação com outros animais. Isso porque há registros de diagnóstico do novo coronavírus em animais ao redor do mundo. A nota emitida pelo local reiterou que "amostras de tigres e outros grandes mamíferos estão sendo enviadas para teste".