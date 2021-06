"Desde que tinha cinco anos, sonho em viajar para o espaço. Em 20 de julho, farei esta viagem com meu irmão", afirmou Bezos em sua conta no Instagram. - Reprodução / Internet

Por AFP

Publicado 07/06/2021 09:54

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta segunda-feira (7) que estará no primeiro voo de turismo no espaço do foguete New Sheperd, lançado por sua empresa Blue Origin.



"Desde que tinha cinco anos, sonho em viajar para o espaço. Em 20 de julho, farei esta viagem com meu irmão", afirmou Bezos em sua conta no Instagram.



A Blue Origin informou que Bezos e seu irmão Mark viajarão no primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard. A empresa está leiloando o terceiro lugar no voo e a disputa atualmente supera 2,8 milhões de dólares, com mais de 6.300 pessoas de 143 países.



A viagem vai durar 10 minutos, mas os passageiros passarão apenas quatro deles sobre a linha de Karman, que marca a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.



O foguete reutilizável foi bautizado em homenagem a Alan Sheperd, o primeiro americano que viajou ao espaço, há 60 anos. O valor arrecadado pelo leilão será destinado ao Club for the Future, a fundação da Blue Origin que busca inspirar os jovens a seguir carreiras científicas.