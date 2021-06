Os grupos Escoteiros, Desbravadores e Embaixadores do Rei no Parque Jurema - Divulgação

Os grupos Escoteiros, Desbravadores e Embaixadores do Rei no Parque JuremaDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:04

A Secretaria derealizou duas ações para celebrar aem São João de Meriti , na Baixada Fluminense. A data existe para conscientizar a sociedade para que as próximas gerações tenham um lugar melhor para viver. Com práticas simples como não tomar banhos demorados, fechar a torneira enquanto se escova os dentes, fazer o descarte correto do lixo e usar combustíveis sustentáveis, já ajudam na melhoria ambiental, segundo a organização.A primeira atividade foi uma roda de conversa nopara falar do futuro ambiental da cidade. A outra, uma. Os grupos Escoteiros, Desbravadores e Embaixadores do Rei, juntamente com o secretário da pasta, André Mazoni, subiram a trilha do Parque Natural Municipal. O trajeto durou aproximadamente 30 minutos.“Nossa população precisa entender que cuidar do ambiente não é só algo que ficará para o futuro, mas também interfere no presente. No descarte de forma incorreta do lixo, as ruas alagam, por conta do entupimento de bueiros e a água vai para dentro das casas”, comentou Mazoni.