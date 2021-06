Em Meriti, a campanha tem previsão de ocorrer até agosto ou enquanto durarem os estoques das vacinas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 21:12

1.700 animais, entre cães e gatos, foram vacinados em mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2021 em Sumaré e do Parque Araruama, na última quarta-feira (9).

Mais deanimais, entre cães e gatos, foramem mais uma etapa da Campanha deAnimal de 2021 em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. A ação, promovida pela Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal e da Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica, aconteceu nas praças doe do, na última quarta-feira (9).

A pasta explica que a raiva é uma doença transmissível que pode atingir animais e, por consequência, também o homem. A transmissão ocorre quando a saliva do pet infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa, através de mordidas, arranhões ou mesmo lambidas e pode ser, na maioria das vezes, letal.



“Eu tenho cinco animais e me preocupo em mantê-los com a vacinação sempre em dia. Essa ação sendo perto de casa facilita e muito a nossa vida. Afinal, os nossos bichinhos são família da gente", conta a dona de casa Laudicéia Souza, moradora do bairro Sumaré.



Mais de 1.700 animais, entre cães e gatos, foram vacinados Divulgação

Em Meriti, a campanha tem previsão de ocorrer até agosto ou enquanto durarem os estoques das vacinas.



“É uma forma de aproximação com a população, protetores e tutores para orientar e educar sobre a importância do cuidado com os animais. Por isso, cuide da saúde do seu pet e mantenha a vacinação dele em dia.", complementa o auxiliar veterinário e acadêmico, Caio Duarte.

