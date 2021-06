Material apreendido pelo 21º BPM: um revólver cal. 32 Taurus, cinco munições intactas e nove caixas contendo anéis e alianças em ouro 18k no valor aproximado de R$20.000,00 - Divulgação

Material apreendido pelo 21º BPM: um revólver cal. 32 Taurus, cinco munições intactas e nove caixas contendo anéis e alianças em ouro 18k no valor aproximado de R$20.000,00Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:01 | Atualizado 11/06/2021 19:01

Policiais Militares do 21ºBPM foram acionados para verificar umno Shopping Grande Rio, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense., que não tiveram a identidade revelada, foram presos pelos agentes. Com eles, foramum revólver cal. 32 Taurus, cinco munições intactas e nove caixas contendo anéis e alianças em ouro 18k no valor aproximado de R$20.000,00.Ainda segundo a guarnição, antes da chegada da equipe, um policial militar que estava de folga se apresentou e prestou auxílio ao vigilante da loja, conseguindo prender os acusados. Outros dois indivíduos que estavam no assalto conseguiramDiante dos fatos, todos foram conduzidos juntamente com o material apreendido a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para confecção do registro de ocorrência.