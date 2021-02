Policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 e recuperaram o material roubado Divulgação/PMERJ

Publicado 14/02/2021 10:14 | Atualizado 14/02/2021 12:00

Rio - Um homem foi preso, na noite deste sábado, assaltando uma joalheria no Norte Shopping, localizado na Avenida Dom Helder Câmara, no bairro Cachambi, Zona Norte do Rio.

Homem assalta joalheria no #NorteShopping, no Cachambi, e acaba preso por policiais do #3BPM. O crime aconteceu na noite de ontem (13). Os militares foram ao local depois que uma pessoa denunciou o assalto. Todo material roubado foi recuperado e uma arma de fogo foi apreendida. pic.twitter.com/yZmr1q6aL2 — @pmerj (@PMERJ) February 14, 2021

Equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para checar um roubo a uma loja de joias no shopping após a denúncia de uma pessoa. Os policiais conseguiram prender o assaltante em flagrante. O homem, que não teve a identidade revelada, portava um revólver calibre .38, que foi apreendido na ação.

Todo o material roubado da joalheria pelo assaltante foi recuperado pelos agentes. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).

Em nota, o Norte Shopping informou que está dando suporte ao lojista e segue à disposição das autoridades para oferecer total apoio às investigações.