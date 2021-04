Heloana Cristian representará o Brasil no Miss América Internacional 2021 que será realizado entre os dias 10 e 15 de novembro, no México Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 24/04/2021 12:48

A modelo meritiense Heloana Cristian, vencedora de vários concursos de beleza na Baixada e no estado do Rio, receberá neste sábado, 24, em Curitiba, a coroa de Miss Brasil América Internacional 2021, evento que terá sua final disputada em novembro, no México. A representante do Brasil já possui uma longa jornada no mundo Miss e coleciona vários títulos de concursos de beleza: Miss Mesquita 2019, Miss Baixada Master Internacional 2020, Miss Nilópolis 2020, Miss Nilópolis de Las Américas 2020, Miss Fotogenia de Las Américas 2020, Miss Ilha de Paquetá Petit de Las Américas 2020 e Miss Rio de Janeiro 2020.



“Ser representante da beleza do Brasil, é uma grande honra para mim. Me sinto realizada de poder levar nossa miscigenação, cultura e alegria para o universo. Não foi fácil me preparar por vários meses durante uma pandemia, mas quando você ama o que faz, nada é impossível. Cuido do corpo, alimentação, estudo 4 idiomas (Inglês, Espanhol, Japonês e Libras), passarela, oratória e aulas, todos os dias, de expressão facial e corporal com meu fotografo Mariosergioretratos”, comenta a modelo de 27 anos.



Em suas redes, Heloana aborda campanhas sociais em busca dos direitos das mulheres, como missão na luta contra o assédio sexual na internet. Com esse título, a meritiense pretende continuar levantando esta pauta que, para ela, merece ser ouvida e lembrada.



“Meu maior objetivo tem sido lembrar que mulheres merecem ser respeitadas. O trauma e medo de postar em redes sociais já foi sentido por mim mesma. Já fui perseguida virtualmente, assediada e ameaçada, então resolvi usar minha própria experiência para mostrar, principalmente, ao público feminino que isso pode ser caso a ser denunciado. Saber se proteger é o que eu ensino. Quanto maior a informação, melhor “, explica.



Uma das missões da Miss, embaixadora na Baixada Fluminense da campanha contra o assédio sexual nas redes sociais, é lutar a favor das mulheres Divulgação

Por viver no “Mundo Miss” há bastante tempo e conviver com o sonho de várias meninas, a atual Miss Brasil América Internacional reforça para outras jovens misses que para se chegar ao amanhã, o importante é não desistir do hoje:



“É um processo de construção que, em primeiro lugar, você precisa acreditar em si mesma. No meu primeiro concurso, não consegui nem me classificar. Já tive oportunidades negadas, já ouvi vários nãos, sofri dificuldades por ter apenas 1,60 de altura... Se eu desisti? Jamais! Hoje, carrego no peito o meu Rio de Janeiro, e levo o meu Brasil, para o mundo! A todos os leitores, a vida é uma prova de superação, cabe a você se vai desistir e ser "esquecido" ou persistir e obter sucesso, seja qual for seu sonho”.



O Miss América Internacional 2021 será realizado entre os dias 10 e 15 de novembro, no México.



Ação Social na Pandemia



Como se não bastasse a força e incentivo em suas redes sociais, a miss vem praticando, durante todo este período difícil da pandemia, ações sociais por sua cidade e municípios vizinhos.



A Miss promove, por sua cidade e municípios vizinhos, entrega de cobertores e costura máscaras para serem distribuídas gratuitamente Divulgação/Montagem

“A missão principal de uma Miss é saber representar, se impor e ajudar o local onde vive. Entrego cobertores e costuro máscaras para serem distribuídas gratuitamente para todos na rua, junto de informativos ensinando como usar e abordando a importância da higienização. Consegui produzir sozinha 800 máscaras e estou doando pelos municípios”.



Para a meritiense, o concurso é só o começo de um sonho que vem sedo batalhado por muito tempo, e ela conta com a torcida de todos para trazer este título para a Baixada Fluminense.

