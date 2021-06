Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:34

Rio - Um homem foi baleado na perna direita, durante a madrugada desta quarta-feira, após sair da casa da namorada próximo ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados, por volta de 2h40, para verificar a entrada de um homem atingido por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados que a vítima estava voltando da casa da namorada quando começou um confronto entre traficantes no Salgueiro. Ele foi atendido e já recebeu alta.



O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá), onde a polícia tenta identificar o autor dos disparos.