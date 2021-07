Tainá Romão foi vítima de uma tentativa de homicídio a caminho do trabalho, em Jacarepaguá - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Por Yuri Eiras

Publicado 04/07/2021 11:45 | Atualizado 04/07/2021 12:35

Rio - É estável o quadro da promotora de vendas Tainá Romão, de 25 anos, ferida a facadas pelo ex-namorado no sábado (3), em Jacarepaguá. Segundo a família, a jovem recebeu 12 perfurações, no braço esquerdo e no colo. Ela foi atendida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e transferida para uma unidade particular na Zona Norte.

O ex-namorado de Tainá conseguiu fugir após o crime. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá investiga o caso para localizar e prender o autor da tentativa de feminicídio. Segundo testemunhas que estavam no local, ele teria fugido em direção à Cidade de Deus e chegou a ser ameaçado por traficantes locais, que o pressionaram para que se entregasse. Ele segue foragido.

Após o crime, Tainá foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, e levada inicialmente à UPA da Taquara. De lá, foi encaminhada para o Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento. No fim da noite de sábado, foi novamente transferida para uma unidade particular na Tijuca.

Homem a perseguia após o fim do relacionamento

Na Deam de Jacarepaguá, os policiais constataram que já havia uma Medida Protetiva para a vítima contra o acusado. O ex-marido, portanto, não poderia sequer se aproximar de Tainá, o que não acontecia na prática. Segundo Raquel, irmã da vítima, ele a perseguia até de madrugada. "Ele é uma pessoa que não aceita o fim do relacionamento há dois anos. Já diversas vezes fomos para a delegacia. Ela já tinha o cumprimento de distância", disse Raquel. "Ela estava chegando no trabalho, já tinha avisado aos colegas. Foi coisa de minutos. Ele fez tudo premeditado, sabia que ela passaria por ali. Feriu para matar", completou a irmã.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma "equipe do 18ºBPM (Jacarepaguá) foi acionada para se deslocar até a UPA/Taquara, para verificar ocorrência de tentativa de feminicídio. Na unidade de saúde a vítima estava lúcida e informou que foi atacada a facadas pelo ex-namorado e foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local. A vítima foi transferida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher - Jacarepaguá (DEAM), onde foi constatado que já havia uma Medida Protetiva para a vítima contra o acusado". A Polícia Civil informou que investigações estão em andamento.