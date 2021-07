A prisão foi realizada por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:36

Rio - Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, no sábado, dois homens suspeitos de cometer assaltos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Fabio de Oliveira Fagundes e Matheus Fagundes da Silva já eram investigados pela distrital e foram capturados após duas senhoras irem até a delegacia para registrar que haviam acabado de ter seus celulares roubados.

Através de fotos apresentadas pelos policiais plantonistas, as vítimas reconheceram os dois como os autores do crime. Os agentes iniciaram buscas nas proximidades do local onde as mulheres foram assaltadas e conseguiram capturar Fabio e Matheus. Segundo a polícia, eles foram encontrados com os celulares roubados das duas senhoras.

De acordo com a 52ª DP, Fabio e Matheus são moradores de rua em Nova Iguaçu e já foram reconhecidos em outros procedimentos que investigam roubos de celular. A identificação deles foi aconteceu através do trabalho conjunto entre o setor de inteligência da delegacia e de PMs do Segurança Presente de Nova Iguaçu.