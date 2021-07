Maurício Guimarães foi preso num shopping, em São Conrado, por policiais da Deat - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 11:13 | Atualizado 04/07/2021 11:59

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam, na manhã de sábado, um homem suspeito de assaltar um norte-americano na Zona Sul do Rio.



De acordo com a especializada, o crime aconteceu no dia 7 de maio, no bairro de São Conrado, e o turista teve mais de R$ 30 mil em espécie roubados.

Segundo a delegada Patrícia Alemany, titular da especializada, as investigações ainda estão em andamento. "Estamos no meio da investigação. Faltam prender outras pessoas ainda", declarou.



Maurício Guimarães foi preso por volta das 11h de sábado, no interior de um shopping no mesmo bairro do roubo, após intenso monitoramento dos agentes.