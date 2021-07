Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 04/07/2021 10:17 | Atualizado 04/07/2021 10:52

Rio - Um suspeito morreu após uma troca de tiros, na madrugada deste domingo (4), na comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam fazendo patrulhamento próximo a região conhecida como Morrinho e homens armados atiraram. Houve confronto.

Nas redes sociais, moradores relataram troca de tiros. A plataforma Onde Tem Tiroteio RJ (OTT) informou que os disparos foram ouvidos por volta de 1h15.

Ainda segundo a PM, após a troca de tiros, os policiais encontraram o suspeito baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.



A polícia informou que uma pistola, três granadas e munições foram apreendidos com o homem.