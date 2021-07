Agentes da DPCA apreenderam o menor suspeito de roubar veículos no Méier - Divulgação

Agentes da DPCA apreenderam o menor suspeito de roubar veículos no Méier Divulgação

Publicado 04/07/2021 09:23 | Atualizado 04/07/2021 09:31

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) apreenderam um adolescente infrator, identificado apenas como Horácio, no sábado, no Méier, Zona Norte do Rio. Contra o menor, foi cumprido mandado de busca e apreensão por roubo e latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com a especializada, o rapaz foi identificado em diversos roubos de veículos nos bairros do Engenho Novo, Andaraí, Vila Isabel, Méier e Maracanã. A apuração policial ainda revelou que em todos as ações ele portava arma de fogo, agindo de forma extremamente violenta, e ainda dava ordens aos seus comparsas.

As investigações começaram quando um outro menor, que integrava o grupo, foi capturado pela DPCA, em 2019. Os agentes descobriram, a partir desta apreensão, que Horácio comandava uma quadrilha de assaltantes, entre adolescentes e maiores oriundos das favelas do Rato Molhado, Jacaré e Manguinhos.

Ainda segundo a DPCA, Horácio e seus comparsas foram responsáveis pela morte de um motorista durante um assalto, nas proximidades do Túnel Noel Rosa, em 2018.