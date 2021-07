Frente fria que chegou ao Rio neste domingo esvaziou a praia e a orla do Arpoador - Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 14:23 | Atualizado 04/07/2021 14:39

Rio - A passagem de uma frente fria na Cidade do Rio, neste domingo, afastou os cariocas das praias e diminuiu a aglomeração na Zona Sul. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de que a temperatura máxima no município alcance 27ºC, com céu parcialmente nublado e ventos úmidos do oceano.

Durante a manhã, no Arpoador, o tempo estava fechado e poucas pessoas foram vistas nas areias da praia e na orla praticando exercícios. Na Zona Sul, os termômetros marcaram 25ºC de temperatura máxima. No fim do dia a capital fluminense pode receber uma chuva isolada.



Ainda de acordo com o sistema da Prefeitura do Rio, a semana irá começar com o tempo estável e na terça-feira há previsão de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A chuva pode se prolongar até a madrugada e a manhã de quarta-feira.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:



- Segunda-feira (05/07/21)

O tempo estará nublado e parcialmente nublado e sem previsão de chuvas. A intensidade dos ventos será de fraca moderada e a temperatura terá mínima de 13ºC e máxima de 28ºC.



- Terça-feira (06/07/21)

O tempo estará nublado e parcialmente nublado e com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A intensidade dos ventos será de fraca moderada e a temperatura terá mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.



- Quarta-feira (07/07/21)

O tempo estará nublado e parcialmente nublado e com previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. A intensidade dos ventos será de fraca moderada e a temperatura terá mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.



- Quinta-feira (08/07/21)

O tempo estará nublado e parcialmente nublado e sem previsão de chuvas. A intensidade dos ventos será de fraca moderada e a temperatura terá mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.