A Justiça determinou a reintegração de posse em terreno da Petrobras em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A área fica em frente ao antigo Boteco Cadena, no bairro Ponte Preta, na Avenida Deputado Octávio Cabral, e foi ocupada por centenas de famílias no início de maio. - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

A Justiça determinou a reintegração de posse em terreno da Petrobras em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A área fica em frente ao antigo Boteco Cadena, no bairro Ponte Preta, na Avenida Deputado Octávio Cabral, e foi ocupada por centenas de famílias no início de maio.Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 14:12 | Atualizado 04/07/2021 14:13

Rio - Cerca de 450 famílias que foram retiradas da Ocupação 1º de Maio, em Itaguaí, na última quinta-feira (1), foram cadastradas pelo governo do estado e devem receber o auxílio emergencial do programa SuperaRJ, que prevê pagamento de R$ 300 por mês. As famílias estão abrigadas temporariamente em uma escola municipal de Itaguaí.

O governo realizou um cadastro para verificar quem poderá ser incluído nas políticas de assistência social e habitação do estado. As famílias que estiveram dentro dos critérios irão receber o auxílio do programa SuperaRJ, um pagamento de R$ 200 por mês, e mais R$ 50 para cada filho menor de idade, desde que limitado a dois.

Publicidade

As famílias estão abrigadas em um CIEP de Itaguaí. Segundo o estado, elas receberam 300 kits dormitórios, com colchão, lençol, travesseiro e fronha, além de absorventes e 2 mil máscaras.

Reintegração de posse teve ação da Polícia Militar e pessoas feridas

Publicidade

Na última quinta-feira (1), a Justiça determinou a reintegração de posse em terreno da Petrobras em Itaguaí , na Região Metropolitana do Rio. A área fica em frente ao antigo Boteco Cadena, no bairro Ponte Preta, na Avenida Deputado Octávio Cabral, e foi ocupada por centenas de famílias no início de maio.

fotogaleria

Publicidade

Essa área tinha sido reservada para a instalação de um polo petroquímico, que mais tarde acabou sendo montado em Itaboraí.

Em nota, a Petrobras informou que está sendo cumprido "o mandado de reintegração de posse expedido pela 2ª Vara Cível de Itaguaí, conforme anteriormente autorizado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com o apoio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Itaguaí, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Militar, a fim de garantir a desocupação segura e pacífica do imóvel na Rua Deputado Octávio Luis Cabral, em Itaguaí".