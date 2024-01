Cerca de 600 mil preservativos serão distribuídos em ações de prevenção - Divulgação / Prefeitura

Publicado 27/01/2024 12:55

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio realizará, durante o Carnaval, ações de prevenção e promoção de saúde em pontos de grande aglomeração de público, no Sambódromo e nos blocos de rua. A proposta é conscientizar sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST), com a distribuição de material educativo e aproximadamente 600 mil preservativos femininos e masculinos.

Além disso, os banheiros da Sapucaí serão adesivados com orientações e o QR code para o usuário acessar o "Onde ser Atendido".

Com o tema "Rio Sem Preconceito", a iniciativa da Superintendência de Promoção da Saúde da SMS, em parceria com a Coordenadoria de Diversidade Sexual, tem o objetivo de estimular o cuidado para prevenir as ISTs, minimizando a resistência à testagem.

Ao todo, serão 16 agentes promotores circulando pela cidade com material informativo. As equipes estarão nas ruas identificadas com o uniforme e mochila pirulito/estandarte.

Todas as unidades de Atenção Primária do município estão aptas para atendimento e orientação à população, com realização de diagnóstico, testagem rápida e distribuição de preservativos.

Vale ressaltar que a medicação necessária para tratamento das ISTs também é fornecida gratuitamente pela rede municipal de saúde ao longo de todo o ano.