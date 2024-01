Mulher está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Arquivo / Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 28/01/2024 15:35 | Atualizado 28/01/2024 16:08

Rio - A turista argentina Delfina de Tazanos Pinto, de 33 anos, sofreu um grave acidente, na noite de sábado (27), ao cair de uma motoaquática no mar de Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Ela fraturou a coluna na região lombar e está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Após o acidente, Delfina foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Vitor de Souza Breves, no Centro de Mangaratiba. Posteriormente, ela foi transferida para o Heat devido a gravidade do ferimento. Na unidade, os médicos avaliaram que, por pouco, a argentina não ficou tetraplégica.

Segundo a direção da unidade, a psicóloga passou por exames de tomografiia e ultrassom, que constataram que a mulher não corre risco de perder os movimentos do corpo.

Delfina passará por uma nova cirurgia para corrigir a fratura nesta segunda-feira (29). Seu quadro de saúde é considerado estável.