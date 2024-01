Drogas sintéticas, frascos de 'loló' e dinheiro foram apreendidos - Reprodução / @pmerj

Publicado 28/01/2024 12:59

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (27), dois homens por tráfico de drogas em Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com a corporação, a dupla ainda tentou fugir, mas foi encontrada por agentes do 32º BPM (Macaé) na Rua Álvaro de Morais, no Parque Aeroporto. Os PMs apreenderam drogas sintéticas e frascos de loló, além de dinheiro em espécie.

A dupla foi encaminhada à 134ª DP (Macaé). A quantidade de entorpecentes não foi divulgada, bem como a identidade dos presos.