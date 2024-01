Evento aconteceu na Associação de Moradores de Acari - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 28/01/2024 07:41

Rio - O programa Favela com Dignidade, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, promoveu, neste sábado (27), em Acari, uma ação com 1.843 atendimentos diretos. O mutirão, que aconteceu na Associação de Moradores do bairro da Zona Norte, teve a participação de diversas secretarias e órgãos públicos do município e do estado.

Bruna Costa e sua cunhada, Gláucia Melo, foram em busca da segunda vida de certidões de nascimento e de casamento. "Perdemos tudo na enchente e, agora, vamos conseguir tirar gratuitamente a segunda via dos nossos documentos", comemorou Bruna.

A ação ofereceu, ainda, agendamento para o CadÚnico, atendimento sobre problemas de consumo, serviços de barbeiro e trancista, oficinas de tranças e design de sobrancelha, dicas sobre os cursos para jovens, informações sobre os direitos das pessoas com deficiência e orientações sobre matrículas escolares para 2024,

A microchipagem, vacinação antirrábica e agendamento para castração de cães e gatos, oferecidos pela Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais e pelo Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), também tiveram grande procura.

Implantada em 2021, a iniciativa está em sua 25ª edição e já realizou 36.423 atendimentos diretos.