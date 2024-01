Entre os dias 16 e 26 de janeiro, 98 caça-níqueis foram apreendidos no Rio e Grande Rio - Divulgação

Entre os dias 16 e 26 de janeiro, 98 caça-níqueis foram apreendidos no Rio e Grande RioDivulgação

Publicado 28/01/2024 07:26

Rio - Em mais uma operação denominada "Sossega Leão", da Polícia Militar, com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais de diversos batalhões interditaram sete locais de bingos clandestinos no interior de estabelecimentos comerciais no estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, 98 máquinas do tipo caça-níquel foram apreendidas entre os dias 16 e 26 de janeiro. A ação, iniciada em abril 2023, tem como finalidade coibir a prática de jogos de azar, contrabando de cigarros, além de jogo do bicho.

As apreensões aconteceram em Todos os Santos, Del Castilho, Centro e Jardim América, na capital; e em Nova Iguaçu, Magé e Belford Roxo, na Baixada.

Os responsáveis pelos locais foram conduzidos às sedes de cada delegacia da região, onde foram autuados dentro da Lei Contravenções Penais (LCP). Em seguida, foram liberados. As máquinas foram apreendidas e foram periciadas.

A localização de bingos clandestinos pode ser denunciada através do 2253-1177 ou 0300-253-1177. Há ainda o whatsApp anonimizado (2253-1177). O anonimato é garantido.