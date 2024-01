Estação de Colégio, na Zona Norte do Rio, ficou fechada na manhã deste domingo - Reprodução/ Facebook

Estação de Colégio, na Zona Norte do Rio, ficou fechada na manhã deste domingoReprodução/ Facebook

Publicado 28/01/2024 08:48 | Atualizado 28/01/2024 14:08

Rio - Passageiros que usam o MetrôRio enfrentaram transtornos no sistema de transporte, na manhã deste domingo (28). Um problema técnico em um veículo de manutenção, de acordo com a concessionária, interrompeu por mais de quatro horas a circulação da Linha 2 entre Pavuna e Triagem, na Zona Norte. O problema começou antes do horário de abertura, que seria às 7h, e só foi resolvido 11h39, deixando as estações do trecho fechadas por quase toda a manhã.

As linhas 1 e 4 circularam normalmente neste domingo. Não foram divulgados, no entanto, mais detalhes sobre o problema técnico no carro de manutenção da Linha 2. O aviso foi divulgado pelo MetrôRio às 7h47. A interrupção do trecho irritou bastante quem precisava do transporte.

"Informam quase 8h da manhã um problema que ocorreu antes das 7h", criticou um dos usuários na rede social X (antigo Twitter). "Linha 1 e 4 não dá problema, né? Coincidência só ter problema com a linha que vem da Baixada", ironizou outro passageiro. "Induziram os passageiros ao erro ao abrir as portas das estações anteriores ao Maracanã, visto que já sabiam dos tais "problemas técnicos. Como assim nenhum engenheiro sabe resolver o problema que está ocasionando os descarrilamentos?", protestou outro homem na rede social.

Empresa de metrô do Rio de Janeiro cometendo crime de estelionato, induzindo passageiros a comprarem passagem visto que havia "problemas técnicos" nos trilhos de triagem e Maria da Graça. Cadê a imprensa pra noticiar isso? pic.twitter.com/MsBAlp5BYw — Luis Guilherme (@luisguibi) January 28, 2024

Em relação à queixa de que passageiros pagaram a passagem, mas não utilizaram o serviço, o MetrôRio afirma que os usuários foram orientados pelos agentes das estações e em avisos sonoros, e os que desejaram sair do sistema receberam o bilhete "Siga Viagem" para continuar o trajeto em outros meios de transporte.

Problema conhecido