Funcionários do Metrô ajudam passageiros a desembarcar de composição da Linha 2 que descarrilouReprodução

Publicado 30/12/2023 07:27 | Atualizado 30/12/2023 12:10

Rio - A Linha 2 do metrô voltou a funcionar, neste sábado (30), após um descarrilamento ter assustado e causado transtornos para os passageiros . A composição saiu dos trilhos entre as estações do Maracanã e Triagem, na Zona Norte, no início da tarde desta sexta-feira (29), deixando cerca de 50 pessoas presas no interior dos vagões, por conta do bloqueio das portas. A circulação ficou suspensa até às 5h.

De acordo com o MetrôRio, concessionária responsável pela operação do serviço, a operação foi normalizada na linha 2 e os intervalos estão regulares, bem como nas linhas 1 e 4. Além disso, todas as estações do sistema metroviário estão abertas para embarque e desembarque neste sábado.

Por conta do descarrilamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h50 para a ocorrência, na Rua Visconde de Niterói, na Mangueira, também na Zona Norte. Uma vítima leve, um homem de 52 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não houve registro de outros feridos no local. Parte dos passageiros precisou da ajuda de funcionários do MetrôRio para conseguir desembarcar e precisaram andar sobre os trilhos.

Já no fim da tarde de sexta-feira, próximo ao horário da volta para casa do último dia útil de 2023, um trem descarrilou e bateu em um muro das proximidades da estação São Francisco Xavier, também na Zona Norte, que ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 17h20 e retirou todos os passageiros de dentro do vagão e os levou para a plataforma. Não houve registro de feridos.

O engenheiro Alexsander Georgiadis realizou perícia preliminar do muro ao lado da estação e não percebeu risco de desabamento. "Como a SuperVia vai movimentar a composição, vamos observar o comportamento desse muro", disse. O trem tinha como destino Japeri, na Baixada Fluminense, e por conta do acidente, algumas composições ficaram paradas aguardando ordem de circulação e liberação para seguir viagem. No entanto, o ramal foi normalizado ainda ontem. "A concessionária pede desculpas pelo transtorno", disse a concessionária.



De acordo com uma publicação da SuperVia nas redes sociais, na manhã de hoje, trens com destino à Central do Brasil, vindos do ramal Japeri, não realizam parada nas estações Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. A concessionária informou que em todos os fins de semana, realiza manutenções que envolvem o fechamento de estações.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) informou que monitorou os dois incidentes e que a Central Logística, órgão vinculado à pasta, esteve na estação São Francisco Xavier e "acompanhou de perto os trabalhos para o pleno restabelecimento da operação". A Setram afirmou ainda que as causas dos descarrilamentos estão sendo apuradas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio (Agetransp).