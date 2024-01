PRF apreende cinco tabletes de cocaína que eram transportados em uma mochila - Divulgação / PRF

Publicado 28/01/2024 13:04

Rio - A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava cerca de cinco quilos de cocaína dentro de uma mochila. A ação aconteceu na tarde deste sábado (27), após fiscalização a um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com a PRF, durante a revista, foi encontrada uma bagagem com cinco tabletes da droga enrolados em roupas. Questionado, o passageiro alegou que recebeu a mochila de um homem na rodoviária do Tietê, na cidade de São Paulo.

Ainda em relato aos agentes, o rapaz confessou que iria receber R$ 2 mil pelo transporte do material, que tinha como destino a rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária, onde seria entregue para outra pessoa.

O detido e as drogas apreendidas foram encaminhados à Polícia Judiciária.