Acidente aconteceu na altura do km 297, da BR-101, no viaduto de Manilha, em Itaboraí, Região Metropolitana - Reprodução

Acidente aconteceu na altura do km 297, da BR-101, no viaduto de Manilha, em Itaboraí, Região MetropolitanaReprodução

Publicado 27/01/2024 08:27 | Atualizado 27/01/2024 15:05

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão de combustíveis e um carro deixou uma pessoa ferida gravemente, na madrugada deste sábado (27), na BR-101, altura de Manilha, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Após a colisão, o veículo de carga de líquido inflamável tombou e explodiu, causando a interdição completa da via durante a manhã. Até às 14h, uma faixa segue bloqueada no trecho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão teve ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Os ocupantes do outro veículo envolvido não se feriram. O acionamento ocorreu às 3h41.

Acid3nte grave em Manilha, caminhão de combustíveis tombou e pegou fogo. pic.twitter.com/678wuSWxIT — São Gonçalo Vai Mudar (@SG_vai_mudar) January 27, 2024

A explosão do caminhão aconteceu por volta das 6h, quando equipes da concessionária Arteris, que administra a via, se preparavam para a remoção do veículo. Nas redes sociais, motoristas que passavam pelo local compartilham imagens do caminhão em chamas.

Por conta do incidente, as duas pistas no sentido Rio e Espírito Santo, altura do km 297, chegaram a ser interditadas por volta das 6h. O fluxo na pista central sentido Rio e Espírito Santo só foi liberado por volta das 7h30.

A faixa da direita da pista, sentido Rio, onde o caminhão pegou fogo, segue interditada até às 14h. O engarrafamento por conta do bloqueio, segundo publicação da Arteris, chega a 12 km no sentido ponte. Militares do Corpo de Bombeiros atuam no local.