Motorista de van foi preso depois que fugiu em alta velocidade de abordagemReprodução

Publicado 26/03/2024 17:37 | Atualizado 26/03/2024 17:51

Rio - Um motorista de van foi preso, nesta terça-feira (26), após tentar fugir de uma abordagem de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Houve perseguição em alta velocidade, o que deixou diversos passageiros em pânico, pedindo para o motorista parar.

Uma das passageiras pediu que o motorista abrisse a porta para que ela pudesse pular. Outra começou a chutar a porta em uma tentativa de abri-la.

O motorista só parou quando foi cercado por viaturas da Seop. Enquanto era retirado pelos agentes, os passageiros pediam a prisão do motorista.

De acordo com a Seop, agentes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) faziam uma fiscalização em vans na altura da estação Pingo d'Água do BRT, sentido Santa Cruz, com o objetivo de combater o transporte pirata, quando uma van deu ré e começou a seguir no sentido contrário da via. Com auxílio de integrantes do BRT Seguro, os agentes começaram uma perseguição ao veículo, que só parou quando foi cercado.

"A van estava com passageiros, que pediam ao motorista para parar o veículo. O condutor colocou a vida das pessoas que estavam dentro da van em risco, assim como as que estavam passando na rua e só parou quando os agentes interceptaram a van", informou o órgão.



O homem foi abordado e na vistoria foi identificado que ele não possuía carteira de habilitação, além do fato de o veículo estar em mau estado de conservação e com o licenciamento atrasado. O motorista foi conduzido até a 43ª DP (Guaratiba) e o veículo removido para o depósito público.