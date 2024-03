Entrada do Cemitério Municipal de Olinda, em Nilópolis - Reprodução / Google Street View

Publicado 26/03/2024 17:38 | Atualizado 26/03/2024 17:53

Rio - Davi da Silva, de 60 anos, vítima do desabamento de uma casa durante temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio, foi sepultado no Cemitério Municipal de Olinda, em Nilópolis, na manhã desta terça-feira (26). De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social providenciou a isenção do pagamento da cerimônia para a família de Davi.

Na sexta-feira (22), casa em que o idoso estava desmoronou às margens do Rio Sarapuí, entre os municípios de Nilópolis e Mesquita. Encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, ele teve fraturas na face, costelas, braços e coluna e precisou colocar um dreno no tórax. Nesta segunda-feira, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Nove pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio na semana passada. Outras quatro pessoas morreram em um desabamento em Petrópolis e duas em Teresópolis, na Região Serrana, além de uma vítima de raio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e de afogamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.