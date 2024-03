A Casa da Tia Ciata fica na Rua Camerino, no Centro do Rio - Reprodução

A Casa da Tia Ciata fica na Rua Camerino, no Centro do RioReprodução

Publicado 26/03/2024 16:22 | Atualizado 26/03/2024 18:34

Rio - Menos de uma semana após invasão, o espaço cultural Casa da Tia Ciata, na Gamboa, Zona Portuária, voltou a ser alvo de criminosos, na madrugada desta terça-feira (26). Segundo a responsável pelo espaço, Gracy Mary Moreira, bisneta de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, os ladrões, que seriam usuários de drogas, arrombaram novamente a saída de ventilação e, desta vez, levaram equipamentos da cozinha. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os autores.

"Nós chegamos a colocar uns tijolos para proteger. Fechamos a passagem, mas eles conseguiram arrombar e entrar no espaço de novo. Agora fizeram um estrago ainda maior, roubaram eletrodomésticos da cozinha e outros materiais de alumínio, como esquadrias e outros até uma porta articulada", disse Gracy, que foi à 4ª DP (Praça da República) para registrar o novo episódio.

Em fotos feitas por ela, é possível ver o estrago deixado pelos criminosos no local. Há marcas de pés em diversos pontos da parede, além de alguns equipamentos quebrados. O local funciona como um espaço cultural, onde há uma exposição permanente sobre a veterana do samba, e também como área de eventos educativos e musicais.

"Eles levaram um forninho elétrico que usamos, um micro-ondas e também uma série de itens que usamos nas rodas de samba, como baldes de metal usados para servir bebidas. O prejuízo que já era grande, agora ficou muito maior", lamentou.

Um vizinho do espaço, que fica na Rua Camerino, nº 5, chegou a filmar o espaço de onde partia um barulho de quebra-quebra durante a madrugada. O local não tem câmeras de segurança.

"Hoje eu chamei uma empresa de segurança para instalar um sistema, porque não tem como. É um custo alto, que não deveríamos precisar ter, mas somos obrigados. Estou arrasada, e muito preocupada com tamanha insegurança. Um local que é patrimônio para a população", comentou a dona.

Na quinta-feira passada (21), também durante a madrugada, outros bandidos entraram no local e levaram uma série de equipamentos de som, iluminação, projetores de LED e outros itens também usados na produção de eventos. Os criminosos também pegaram uma quantia em dinheiro que era mantida no caixa do espaço cultural, parte do valor era fruto de doações.

"Estamos aqui há oito anos e em todo esse tempo nunca tinha acontecido nada parecido. Ainda não temos nem noção do prejuízo, mas não vamos desistir. Nossa ideia é voltar a receber turistas e realizar eventos o quanto antes", disse Gracy após a primeira invasão.

Procurada, a Polícia Civil informou que agentes da 4ª DP (Presidente Vargas), onde o caso foi registrado, foram ao local para realizar perícia e buscar imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os autores do crime.