Deputado Estadual Renato Machado - Foto: ALERJ

Deputado Estadual Renato MachadoFoto: ALERJ

Publicado 26/03/2024 17:56 | Atualizado 26/03/2024 18:24

Rio - Ídolo máximo da história do Vasco, com 708 gols marcados, Roberto Dinamite pode ter a data de seu aniversário imortalizada. O deputado estadual Renato Machado (PT) apresentou um projeto que cria o Dia do Torcedor Vascaíno para ser celebrado em 13 de abril. O projeto de lei já foi aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

"Criar esse dia oficial é um reconhecimento ao amor de milhões de torcedores do Vasco. E nada mais significativo do que celebrar a data no dia do nascimento do maior ídolo do clube", afirma o vascaíno Renato Machado.



Para entrar no calendário oficial do Estado, o projeto passará por uma segunda discussão entre os deputados e, se aprovado, deverá ser sancionado pelo governador Cláudio Castro. Se fosse vivo, Dinamite faria 70 anos em 2024. Um de seus projetos em seus cinco mandatos como deputado estadual foi criar, com o também deputado Glauco Lopes, o Dia do Vasco da Gama, como forma de homenagear o clube, em 21 de agosto.