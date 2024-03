A ocorrência foi encaminhada para a 26ª DP (Todos os Santos) - Reprodução Google Maps

26/03/2024

Rio - Uma operação da Polícia Militar terminou com dois homens mortos, nesta terça-feira (26), na comunidade do Gambá, no Complexo do Lins, na Zona Norte. Foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e drogas. O caso foi registrado na 26º DP (Todos os Santos).



De acordo com a Polícia Militar, a ação teve o objetivo de evitar a movimentação de criminosos responsáveis pela disputa de território e a expansão da atuação da facção criminosa no Rio.



Operações na Zona Norte





Além do Complexo do Lins, outros locais da Zona Norte do Rio foram alvos de operações da polícia militar, nesta terça (26) . Nos arredores do Morro do Juramento, Flexal, Ipase e Morro do Trem, moradores relataram um intenso tiroteio de manhã. Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) e do 41ºBPM (Irajá) atuaram no local e não houve registro de presos ou apreensões.

No Complexo do Alemão, o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que não houve operação na localidade. No entanto, a plataforma Onde Tem Tiro (OTT) registrou tiroteio no local por volta das 5h50.