Morro do Juramento é alvo de tiroteio na manhã desta terça - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 26/03/2024 08:01 | Atualizado 26/03/2024 15:51

Rio - A Polícia Militar realizou operações em diversas comunidades do Rio na manhã desta terça-feira (26). Segundo moradores, um intenso tiroteio aconteceu desde às 5h nos arredores do Morro do Juramento, Flexal, Ipase e Morro do Trem, todas na Zona Norte. Além dos alvos da corporação, outro ponto de confronto foi o Complexo do Alemão, na mesma região.



Segundo a PM, os agentes do 3º BPM (Méier) e do 41ºBPM (Irajá) buscam reprimir o roubo de veículos, o crime organizado e evitar a movimentação de criminosos que são responsáveis pela disputa de território e a expansão de atuação da facção criminosa no Rio. De acordo com a corporação, não houve registro de presos ou apreensões.

Já no Complexo do Alemão, o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que não houve operação na localidade. No entanto, a plataforma Onde Tem Tiro (OTT) registrou tiroteio por volta das 5h50.



Ainda na Zona Norte, o Complexo do Lins Vasconcelos também foi alvo de operação. No local, houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados e morreram. Também foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e drogas na comunidade do Gambá.

Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) abordaram um homem em uma moto furtada e encaminharam a ocorrência para a 32ª DP (Taquara).

Comunidades do Complexo do Parque Floresta e do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada também foram alvos de operações. Já na Região Metropolitana, agentes do 35ºBPM(Itaboraí) atuaram no bairro Marambaia, Itaboraí.