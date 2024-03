Carro em que o homem estava foi alvejado - Reprodução / Redes Sociais

Carro em que o homem estava foi alvejadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/03/2024 14:23

Rio - Um homem foi morto a tiros, nesta terça-feira (26), no Largo do Arão, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que Samuel Luna Cerqueira, de 30 anos, era um miliciano conhecido como Samuel Bomba. Ele teria ligação com o grupo chefiado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso em dezembro do ano passado. Segundo testemunhas, ele faria parte do bando que atua em Sepetiba.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPMº (Santa Cruz) foram acionados para a Estrada São Domingo Sávio para verificar a informação de uma pessoa baleada. No local, a equipe encontrou Samuel morto dentro de um veículo, modelo Renault Duster, que estava com mais de 30 perfurações. A área foi isolada para a realização da perícia.



Bombeiros do quartel de Santa Cruz também foram acionados para a ocorrência às 9h55. No local, encontraram a vítima já em óbito. Procurada, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam diligências para apurar a morte. Segundo a corporação, a investigação está em andamento.

Em 2015, quando tinha 22 anos, Samuel foi preso por policiais da 43ª DP (Guaratiba). Na ocasião, ele foi detido em Sepetiba, suspeito de integrar uma quadrilha que clonava e roubava veículos em vários bairros da Zona Oeste do Rio, como Santa Cruz, Campo Grande e Guaratiba.