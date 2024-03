Publicado 27/03/2024 02:00

Como prevê a resolução da ONU, o cessar-fogo em Gaza precisa estar vinculado à libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas desde outubro. O mundo não pode normalizar que 130 inocentes permaneçam nas mãos do grupo terrorista.

Macron visita o Brasil após ter sido um dos principais responsáveis por estagnação das negociações do acordo Mercosul-UE. Apesar do jogo de morde e assopra, o presidente francês sabe a importância de manter boas relações com maior economia da América Latina.