Bombeiros resgatam com vida menina de 4 anos de escombrosReprodução

Publicado 26/03/2024 14:05

Rio - A menina de 4 anos que ficou soterrada por 16h após o desabamento de um prédio no bairro Independência, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, recebeu alta nesta segunda-feira (26). Na ocasião, ela perdeu os pais, o irmão e a avó.

A criança estava internada no Hospital Santa Teresa após ser encontrada com a ajuda de cães farejadores do Corpo de Bombeiros RJ , no último sábado (23), que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas. Segundo testemunhas, ela foi protegida pelo pai, que usou o corpo para evitar que os escombros caíssem sobre ela.

Imagens divulgadas por familiares mostram que a menina não ficou com nenhum sequela. Ela está sob os cuidados de parentes. "Hoje está aqui para nos mostrar que Deus é bom o tempo todo", disse uma familiar.

O prédio onde vivia a família desabou por conta das fortes chuvas previstas para o fim de semana. Dentre as vítimas estão os pais da menina Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, o irmão L. W. da S. L. J., de 9 anos, e da avó, Maria Lucia Casemiro Lima, de 66 anos. Todos foram enterrados na manhã do último domingo (24), no Cemitério Municipal de Petrópolis.