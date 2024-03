Criança foi resgatada nos escombros de imóvel que desabou no Independência. - Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 09:54 | Atualizado 23/03/2024 10:21

Petrópolis - Na manhã deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros resgatou uma criança de quatro anos que estava sob os escombros de uma residência que desabou no bairro Independência, em Petrópolis. As chuvas causaram quatro mortes no local.

A menina foi encontrada com a ajuda de cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros RJ, que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas. A força-tarefa na localidade começou na tarde de sexta-feira e foi mantida durante toda a madrugada com militares especializados em salvamento em desastres e busca em estruturas colapsadas.

Chuvas causaram impactos em Petrópolis

Já previstas, as chuvas que chegaram a Petrópolis ainda na noite de quinta-feira, causaram deslizamentos, quedas de árvores e vitimaram pessoas no município. Quatro pessoas morreram e outras quatro foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.