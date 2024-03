Beatriz e Douglas, dois dos mortos no desabamento. - Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 17:40 | Atualizado 23/03/2024 18:58

Petrópolis - A Polícia Civil confirmou a identidade das quatro vítimas fatais do desabamento de um imóvel no Independência, em Petrópolis. As vítimas são: Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, Maria Lucia Casemiro Lima, de 66 anos, Lukas Willian da Silva Lima Justino, de 9 anos e Douglas José de Souza da Silva, de 24.

As quatro mortes ocorreram após o desabamento de um imóvel durante a tarde de sexta-feira (22). Beatriz, Lukas e Maria Lucia foram os primeiros encontrados. Douglas ficou soterrado e foi encontrado na manhã deste sábado. Junto com Douglas, foi encontrado o corpo de Aylla, filha dele com Beatriz, ainda com vida. A menina de quatro anos foi levada para o hospital.

A Defesa Civil de Petrópolis informou que 366 ocorrências foram registradas com as chuvas que atingiram o município. Dentre os registros contabilizados, 238 foram de deslizamentos. Todos os pontos de apoio do município localizados nos primeiro e segundo distritos encontram-se abertos desde a noite da última quinta-feira para receber a população que reside em área de risco ou que se sinta insegura em sua residência.