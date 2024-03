Subida da serra está interditada em Petrópolis. - Foto: Reprodução

Subida da serra está interditada em Petrópolis.Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 09:12

Petrópolis - A Concer informou, às 9h deste sábado (23), que a subida da serra de Petrópolis irá continuar interditada por conta do grande acumulado de chuva registrado no município nas últimas 24 horas, gerando saturação das encostas e risco de novos deslizamentos. O acesso à cidade está fechado há cerca de 16 horas. A alternativa é a passagem pela Serra Velha da Estrela, na RJ-107, que está com o tráfego liberado.

A decisão foi tomada após vistoria técnica realizada por engenheiros e geólogos. Segundo a concessionária, as equipes técnicas aguardam condições climáticas favoráveis para que possam escalar as encostas mais críticas onde houve deslizamentos ontem e fazerem nova avaliação das soluções emergenciais e de engenharia que precisarão ser adotadas.

A descida da serra de Petrópolis permanece em operação, mas com interdições parciais no km 79 (Duarte da Silveira) e km 91 (após o Belvedere). A Concer recomenda que o usuário também evite trafegar pela descida da serra neste período.