Pista chegou a ser afetada por deslizamentos na sexta-feira. - Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 16:58

Petrópolis - A Concer anunciou, às 16h50 deste sábado (23) a desinterdição da subida da serra de Petrópolis, com a praça de pedágio de Duque de Caxias sendo reaberta no sentido Juiz de Fora. A via estava fechada desde a tarde de sexta-feira. A liberação ocorreu após vistorias técnicas, intervenções emergenciais e serviços de desobstrução e limpeza da pista.

Dois trechos da subida permanecem parcialmente interditados, no km 92, onde o fluxo é desviado por um refúgio da pista, e no km 85, antes do Túnel Washington Luiz.

A desinterdição também foi possível devido à ligeira melhora das condições climáticas no trecho, mas a Concer alerta que poderá interditar novamente a subida da serra se houver registro de chuva mais intensa ou qualquer outra ocorrência que comprometa a segurança dos usuários da rodovia. Evite trafegar pela rodovia durante esse período de instabilidade climática e de tempestades.



Só na subida da serra, as equipes da Concer atuaram em 27 pontos atingidos por deslizamentos e quedas de árvores. Já na descida da serra, foram 16 pontos. As equipes permanecem mobilizadas e de prontidão até que as condições climáticas melhorem. As vistorias técnicas também prosseguem pelas próximas horas e vão indicar as intervenções complementares de engenharia que ainda serão executadas.