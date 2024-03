366 ocorrências atingiram o município. - Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 16:44

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis atualizou, às 16h10 deste sábado (23), para 366 o número de ocorrências registradas por conta das chuvas que atingem o município desde quinta-feira, sendo 238 deslizamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro mortes foram registradas, sendo um menino, um homem e duas mulheres, todas no Independência. Outras nove pessoas foram resgatadas com vida, no Independência e no Caxambu.

Todos os pontos de apoio do município localizados nos primeiro e segundo distritos encontram-se abertos desde a noite da última quinta-feira para receber a população que reside em área de risco ou que se sinta insegura em sua residência. Os demais pontos de apoio, localizados nos terceiro, quarto e quinto distritos, permanecem em sobreaviso em função dos baixos acumulados pluviométricos registrados nas regiões.



Maiores acumulados nas últimas 24h: (23/03 - 15h50)

- Chácara Flora - Geo: 241,6 mm (CEMADEN BR)

- Cel Veiga: 233,4 mm (INEA)

- Morin: 231,0 mm (INEA)

- LNCC: 229,5 mm (INEA)

- Independência2: 221,4 (CEMADEN BR)



A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199.