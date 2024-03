Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo, ao lado de Rafael Simão, secretário de Defesa Civil. - Foto: Reprodução

Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo, ao lado de Rafael Simão, secretário de Defesa Civil.Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2024 09:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou situação de emergência no município no fim da noite de sexta-feira (24), por conta das chuvas intensas que causaram A Prefeitura de Petrópolis decretou situação de emergência no município no fim da noite de sexta-feira (24), por conta das chuvas intensas que causaram quase 200 ocorrências para a Defesa Civil. Três mortes foram registradas até a manhã deste sábado, segundo o Corpo de Bombeiros.

Além dos óbitos e das ocorrências, os altos acumulados e a previsão de persistência das chuvas, além de recomendação do Centro Integrado de Comando e Controle também foram apontados como motivos para o decreto.



"Um dia de muito chuva. E um dia muito triste também, porque perdemos três vidas. Quero registrar aqui a minha solidariedade aos familiares dessas pessoas. Tenho um profundo respeito pela dor delas. E dizer também que vamos seguir trabalhando duro para que a cidade passe por esse momento difícil da melhor maneira possível", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Recomendação do Centro Integrado de Comando e Controle



O decreto foi uma recomendacão do Centro Integrado de Comando e Controle - grupo que reúne instituições e órgãos envolvidos no preparo e na resposta às chuvas em Petrópolis (órgãos da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar e concessionárias Enel e Águas do Imperador).



Instalado pelo prefeito Rubens Bomtempo na quarta-feira (20), o Centro Integrado de Comando e Controle está funcionando no prédio principal da Prefeitura, na Avenida Koeler, com representantes das instituições e órgãos participantes.