Governador passou à noite na cidade da Região Serrana acompanhado de equipe para monitorar situaçãoReprodução

Publicado 23/03/2024 15:01 | Atualizado 23/03/2024 16:36

Rio - O governador Cláudio Castro abriu a coletiva sobre as chuvas, neste sábado (23), parabenizando o trabalho dos bombeiros que fizeram o resgate da pequena Ayla, de 4 anos, no morro da Independência, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. A menina, que perdeu os pais, o irmão e a avó, foi encontrada com auxílio de cães farejadores cerca de 16 horas após o desabamento do imóvel de três andares.

De acordo com Castro, o trabalho de salvamento da criança foi possível com a ajuda do aparato levado pelas forças de resgate: "A infraestrutura e a tecnologia ajudam para que a gente possa salvar vidas, preservar a vida humana. Quero parabenizar muito os agentes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil que estavam lá, ficaram a madrugada inteira se devotando para salvar essa vida. Qualquer vida vale o investimento, vale o trabalho", comentou.

Além das mortes de Petrópolis, foram registradas outras quatro, sendo duas em Teresópolis, onde uma criança e um adolescente morreram em deslizamento de terra. As crianças foram identificadas como Kayque dos Santos da Silva, de 7 anos, e Miguel Sampaio, de 14. Os imóveis onde os dois estavam foram atingidos durante esta madrugada.

"Foram mais de 90 pessoas resgatadas em todo o estado. Infelizmente tivemos oito óbitos confirmados. Os bombeiros foram acionados para mais de 111 ocorrências em todo o estado, entre corte de árvores, deslizamentos e desabamentos de terra", comentou Castro.

Ainda segundo Castro, a previsão de que o estado deve ter acumulado máximo de até 500 mm até domingo devem se confirmar. "Nas últimas 24 horas, Petrópolis teve o maior registro pluviométrico. O acumulado das chuvas passou de 304 milímetros nas últimas 24 horas, o que provavelmente faz com que se cumpra essa previsão de 500 milímetros", explicou.

O governador também falou sobre a questão do efetivo empregado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, incluindo o cancelamento de todas as folgas desses profissionais. Segundo Castro, são mais de 2.000 agentes em trabalho.