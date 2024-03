Caixões ficaram abertos após deslizamento em cemitério - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/03/2024 21:29 | Atualizado 23/03/2024 21:30

O temporal que desde sexta-feira (22) atinge a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, provocou, neste sábado (23), um deslizamento de terra no Cemitério Municipal, levando abaixo centenas de gavetas, jazigos e sepulturas. Moradores registraram a destruição nas redes sociais. Nas imagens, nota-se que caixões acabaram se abrindo e restos mortais ficaram expostos em meio à lama.

Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que "o setor 9 do cemitério colapsou, atingindo gavetas de sepultamento". Ainda segundo o Executivo, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública já está atuando no local. A Prefeitura explicou que precisa da autorização da Justiça do Rio para transferir os sepultados de setor. Enquanto isso, o local onde ocorreu o deslizamento ficará interditado.

"As intervenções no local, com a transferência dos sepultados para a realocação em novas gavetas, dependerão de autorização judicial. Por conta disso, e para preservação da área, o setor encontra-se interditado. A Prefeitura informa que, logo que a Justiça autorize a movimentação, as famílias serão contatadas para ter ciência e acompanhar o processo", disse.

O colapso aconteceu poucos meses após o espaço passar por reformas como pintura, limpeza, nova iluminação de LED e recuperação dos muros (internos e externos) e sepulturas municipais. Essa revitalização - realizada em setembro do ano passado - justificou-se porque o muro lateral já não havia suportado a força das chuvas que atingiram Passo Fundo no começo daquele mês desabou.

A chuva em Petrópolis se intensificou desde sexta, com volume que ultrapassa ao esperado para todo o mês de março. A cidade registrou o maior acumulado do Rio nas últimas 24 horas. O volume de água nos bairros Chácara Flora (321mm) e São Sebastião (300mm) foram os maiores. No bairro Independência, choveu 296mm de sexta para sábado. Foi nessa região que quatro pessoas da mesma família morreram num deslizamento de terra.

Conforme a última atualização da Prefeitura, Petrópolis tem 52 pontos de apoio abertos. O serviço de energia elétrica, administrado pela Enel, está 93% normalizado, assim como o serviço de água. O município segue correndo risco alto de sofrer problemas geológicos. Até o momento, foram registrados 238 deslizamentos e 366 ocorrências.