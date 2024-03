Defesa Civil do Rio alerta para chuvas intensas em todo o território fluminense - Reprodução Bombeiros

Defesa Civil do Rio alerta para chuvas intensas em todo o território fluminenseReprodução Bombeiros

Publicado 23/03/2024 19:07 | Atualizado 23/03/2024 20:08

Rio - Bombeiros resgataram, neste sábado (23), quatro pessoas ilhadas dentro de casa em uma inundação, em Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense, devido às fortes chuvas que atingem o estado. Entre as quatro pessoas da família resgatadas estava um bebê.



Militares do quartel de Bom Jesus do Itabapoana resgataram quatro pessoas que ficaram ilhadas dentro da sua residência, por conta das fortes chuvas no município da Região Norte do Rio de Janeiro #AçõesChuvasRJ #BombeirosRJ #BombeirosDoRio #CBMERJ pic.twitter.com/GOxpRF5ZZt — Bombeiros RJ (@cbmerjoficial) March 23, 2024

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas são feitas por militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros. Desde o início dos trabalhos, uma equipe de profissionais foi empenhada para auxiliar nas buscas dos desaparecidos.

A Defesa Civil alerta para chuvas intensas em todo o território fluminense. Até o momento, oito pessoas morreram no estado

O Comitê de Chuvas do Estado do Rio informou que, até o momento, oito pessoas morreram. Há risco de inundações, enxurradas e alagamentos no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Teresópolis, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana, Magé e Petrópolis.